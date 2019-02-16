Россия начала работу над ракетой наземного базирования средней дальности

Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Россия начала научно-технические и опытно-конструкторские работы в этой сфере, как и США", - сказал он.

Рябков напомнил, что 2 февраля глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности где бы то ни было до тех пор, пока там не появятся американские ракеты.

"Что делать дальше - решать США", - подчеркнул он, отметив, что именно от Вашингтона зависит, будет ли безопасность Европы и самих США поставлена под угрозу. "Россия будет соблюдать свой односторонний мораторий", - заявил дипломат.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.