В России водителям без гаражей могут запретить покупать машины

Россиянам могут запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места, сообщает URA.ru.

Обсуждение такой инициативы ведется в Госдуме.

"Во многих городах дворы превратились в паркинги, автомобили стоят повсюду - даже между качелями и песочницами, где играют дети. Местные депутаты получают пачку запросов от населения. В некоторых случаях конфликты перерастают в настоящие войны", - говорится в сообщении.

Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов подтвердил наличие проблемы и необходимость ее решения.