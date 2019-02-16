В России водителям без гаражей могут запретить покупать машины

16 февраля 2019 21:25

Россиянам могут запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места, сообщает URA.ru.

Обсуждение такой инициативы ведется в Госдуме.

"Во многих городах дворы превратились в паркинги, автомобили стоят повсюду - даже между качелями и песочницами, где играют дети. Местные депутаты получают пачку запросов от населения. В некоторых случаях конфликты перерастают в настоящие войны", - говорится в сообщении.

Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов подтвердил наличие проблемы и необходимость ее решения.

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