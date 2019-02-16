В Иране не показали матч "Баварии" из-за арбитра

Накануне "Бавария" обыграла "Аугсбург" со счетом - 3:2 в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу. Как сообщает немецкая журналистка Натали Амири, эту игру должны были показать по государственному телеканалу в Иране, но трансляцию отменили, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Причиной стало то, что встречу судила женщина - 39-летняя Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу.

Штайнхаус стала первой в истории женщиной-арбитром в Бундеслиге, отработав на матче между "Гертой" и "Вердером" в сентябре 2017 года.