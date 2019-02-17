"Желтые жилеты" пройдут пешком от Марселя до Парижа

Около десятка сторонников движения "желтых жилетов" объявили о намерении организовать марш от Марселя до Парижа в поддержку проведения в стране "референдумов народной инициативы" (R.I.C.) для вынесения на общий суд вопросов государственного значения. Как сообщает Agence France-Presse, в субботу инициативная группа уже отправилась в путь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам надоели красивые слова, мы хотим выдвигать собственные требования", - заявил один из участников акции Франк Рит. Он пообещал "устроить очень большой сюрприз" президенту Франции Эмманюэлю Макрону 17 марта этого года, очевидно, планируя к этому времени дойти до французской столицы. Ранее он уже участвовал в подобном марше, который отправлялся из Арля в Париж.

После каждого отрезка пути в 25-40 км участники марша планируют организовывать дебаты с "желтыми жилетами" в тех городах, которые будут попадаться на пути, чтобы узнать их мнение о происходящем в стране. Также по пути к ним должны присоединиться участники движения, которые чуть раньше в феврале отправились в путь из города Булу, расположенного недалеко от испанской границы.

По данным местной префектуры, в эту субботу на улицы Марселя вышли 2 тыс. человек. Акции протеста в этом южном городе, как и во многих других крупных городах Франции, были отмечены столкновениями со стражами порядка.