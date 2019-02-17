Назван лучший фильм Берлинского кинофестиваля

17 февраля 2019 07:07

Главную награду Международного берлинского кинофестиваля - "Золотого медведя" - получил фильм "Синонимы" режиссера Надава Лапида, об этом на торжественной церемонии объявила глава жюри Жюльет Бинош, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Картина рассказывает о молодом израильтянине, который старается оторваться от родины и стать настоящим французом. Ранее фильм также отметила международная ассоциация кинокритиков ФИПРЕССИ.

Режиссер посвятил картину своей матери, которая умерла во время съемок.

"Для меня это значит очень много. Я не мог и ждать такой награды", - признался режиссер.
Берлинский кинофестиваль проходил в столице Германии с 7 февраля. В конкурсе участвовали 16 картин.
 

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