В Помпеях нашли древнюю фреску с изображением Нарцисса

17 февраля 2019 07:43

Археологи нашли на стенах одного из домов в Помпеях фреску с изображением Нарцисса, любующегося на свое отражение, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Археологи надеются, что эта комната в скором времени будет открыта для туристов.
Предполагается, что дом, где была найдена фреска, принадлежал богатому и знатному владельцу, здесь же в конце прошлого года нашли другую получившую известность эротическую фреску.

Нарцисс - герой древнегреческого мифа, влюбившийся в собственное отражение.
 

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