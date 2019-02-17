В Помпеях нашли древнюю фреску с изображением Нарцисса
17 февраля 2019 07:43 205
Археологи нашли на стенах одного из домов в Помпеях фреску с изображением Нарцисса, любующегося на свое отражение, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Археологи надеются, что эта комната в скором времени будет открыта для туристов.
Предполагается, что дом, где была найдена фреска, принадлежал богатому и знатному владельцу, здесь же в конце прошлого года нашли другую получившую известность эротическую фреску.
Нарцисс - герой древнегреческого мифа, влюбившийся в собственное отражение.
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