В Помпеях нашли древнюю фреску с изображением Нарцисса

Археологи нашли на стенах одного из домов в Помпеях фреску с изображением Нарцисса, любующегося на свое отражение, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Археологи надеются, что эта комната в скором времени будет открыта для туристов.

Предполагается, что дом, где была найдена фреска, принадлежал богатому и знатному владельцу, здесь же в конце прошлого года нашли другую получившую известность эротическую фреску.

Нарцисс - герой древнегреческого мифа, влюбившийся в собственное отражение.

