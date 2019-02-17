В США назвали лимоны предметом роскоши для россиян

Журналистка Лиззи Сакс в своей статье "Хотите найти богача в России? Ищите лимоны" для журнала Forbes выразила мнение, что обеспеченные россияне окружают свою жизнь лимонами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, она побеседовала с Гарольдом Эдвардсом, который представляет компанию Limoneira, занимающейся выращиванием цитрусовых, о значении лимонов в России. Он ей рассказал, что "богатые русские" якобы используют эти цитрусовые, чтобы продемонстрировать высокий уровень жизни.

"[В России] слишком холодно, чтобы выращивать их [лимоны], поэтому им приходится покупать их в далеких, далеких местах. Вот что делает этот кислый желтый цитрусовый таким дорогим", - рассказала Сакс в своей статье.