В мексиканском баре в перестрелке погибли пять человек

В баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает генпрокуратура штата Кинтана-Роо со ссылкой на свидетелей происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным прокуратуры, в бар зашли пятеро вооруженных мужчин и открыли огонь. В результате стрельбы погибли пятеро, еще пять человек получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.

Мотивы стрелявших в данный момент устанавливаются.