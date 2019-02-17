В мексиканском баре в перестрелке погибли пять человек

17 февраля 2019 07:46

В баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает генпрокуратура штата Кинтана-Роо со ссылкой на свидетелей происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным прокуратуры, в бар зашли пятеро вооруженных мужчин и открыли огонь. В результате стрельбы погибли пятеро, еще пять человек получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.

Мотивы стрелявших в данный момент устанавливаются.

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