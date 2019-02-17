В Лондоне могилу Карла Маркса снова осквернили - ФОТО

Неизвестные второй раз менее чем за две недели осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В начале февраля сообщалось, что на место захоронения Маркса, по словам работников кладбища, будто "напали с молотком".

На этот раз неизвестные изрисовали постамент на могиле Маркса красной краской. В частности, они написали, что немецкий философ является "архитектором геноцида" и ответственен за "большевистский холокост".

Фотографии с оскверненной могилой выложены в твиттерекладбища. Его представители добавили, что поступок злоумышленников является "бессмысленным, тупым и безответственным".