В Лондоне могилу Карла Маркса снова осквернили - ФОТО

17 февраля 2019 08:05

Неизвестные второй раз менее чем за две недели осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В начале февраля сообщалось, что на место захоронения Маркса, по словам работников кладбища, будто "напали с молотком".

На этот раз неизвестные изрисовали постамент на могиле Маркса красной краской. В частности, они написали, что немецкий философ является "архитектором геноцида" и ответственен за "большевистский холокост".

Фотографии с оскверненной могилой выложены в твиттерекладбища. Его представители добавили, что поступок злоумышленников является "бессмысленным, тупым и безответственным".

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