Флот США пополнил корабль-невидимка
17 февраля 2019 08:09 191
В состав военно-морских сил (ВМС) США официально вошел корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащен технологией снижения заметности (стелс). Официальная церемония велась на канале ВМС США в ютьюбе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Церемония закладки судна прошла 11 января 2016 года. Так как корабль строили из сборных модулей, его корпус был готов на 60% к моменту закладки.
Торжественная церемония, приуроченная к началу эксплуатации корабля, прошла в Сан-Франциско, штат Калифорния. USS Tulsa приписан к городу Сан-Диего и станет 15-м по счету кораблем данного класса. В общей сложности ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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