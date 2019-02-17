Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
"Барселона" обыграла "Вальядолид" в матче 24-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Единственный мяч в этой встрече забил капитан каталонцев Лионель Месси, который успешно реализовал пенальти на 43-й минуте.
Месси мог удвоить преимущество команды, когда в ворота "Вальядолида" была назначен еще один пенальти, но вратарь Жорди Масип парировал удар.
Благодаря этой победе "Барселона" укрепила лидерство в турнирной таблице и увеличила отрыв от идущего вторым "Атлетико" в таблице чемпионата Испании до семи очков.
Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур
"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0
Гол: 1:0 - Месси, 43 (пенальти).
Нереализованный пенальти: Месси, 85.
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