Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

"Барселона" обыграла "Вальядолид" в матче 24-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Единственный мяч в этой встрече забил капитан каталонцев Лионель Месси, который успешно реализовал пенальти на 43-й минуте.

Месси мог удвоить преимущество команды, когда в ворота "Вальядолида" была назначен еще один пенальти, но вратарь Жорди Масип парировал удар.

Благодаря этой победе "Барселона" укрепила лидерство в турнирной таблице и увеличила отрыв от идущего вторым "Атлетико" в таблице чемпионата Испании до семи очков.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: 1:0 - Месси, 43 (пенальти).

Нереализованный пенальти: Месси, 85.