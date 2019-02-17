В Канаде в результате схода поезда с рельсов разлилась нефть
17 февраля 2019 08:31 149
Разлив неочищенной нефти произошел в результате схода с рельсов поезда в канадской провинции Манитоба, сообщает местная газета Winnipeg Free Press, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, 37 цистерн товарного состава сошли с рельсов в 03.30 в субботу по местному времени, в результате чего произошел частичный разлив неочищенной нефти. Издание отмечает, что инцидент произошел на одной из наиболее загруженных железнодорожных линий Канады.
Информация о пострадавших или возгорании не поступала. Экологическое подразделение канадской железной дороги оцепило место происшествия и занялось его очисткой. Площадь разлива нефти не сообщается.
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