Феттель не собирается уходить из «Феррари»
17 февраля 2019 08:38 146
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что не намерен покидать итальянскую команду, а наоборот намерен принести ей чемпионский титул "королевских гонок", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мой контракт с "Феррари" истекает в 2020-м. Я не собираюсь никуда переходить. Я счастлив здесь. Моя цель - принести команде чемпионство. Пока что мы не подходили к титулу чемпионов настолько близко, насколько хотелось бы, так что нам предстоит проделать еще много работы. Чемпионство - это моя миссия. Именно ради этого я здесь", - приводит слова спортсмена Motorsport.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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