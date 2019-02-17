Феттель не собирается уходить из «Феррари»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что не намерен покидать итальянскую команду, а наоборот намерен принести ей чемпионский титул "королевских гонок", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мой контракт с "Феррари" истекает в 2020-м. Я не собираюсь никуда переходить. Я счастлив здесь. Моя цель - принести команде чемпионство. Пока что мы не подходили к титулу чемпионов настолько близко, насколько хотелось бы, так что нам предстоит проделать еще много работы. Чемпионство - это моя миссия. Именно ради этого я здесь", - приводит слова спортсмена Motorsport.