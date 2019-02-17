Умер актер, сыгравший Гитлера в фильме "Бункер"

17 февраля 2019 08:20

Швейцарский актер Бруно Ганц, известный по главной роли в фильме "Небо над Берлином" (1987) и роли Гитлера в картине "Бункер" (2004), скончался в возрасте 77 лет, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, Ганц умер в ночь на субботу, 16 февраля, в своем доме в Цюрихе.
Бруно Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе в семье швейцарского рабочего. Актер стал известен широкой публике благодаря ролям в таких фильмах, как "Небо над Берлином" (1987) и "Бункер" (2004). Успех имели и такие фильмы с участием Ганца, как "Чтец" (2008) и "Хлеб и тюльпаны" (2000).

Последним фильмом, в котором актер сыграл роль, стала картина Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" (2018).
 

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