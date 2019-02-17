Названы лауреаты Берлинского кинофестиваля

Обладателем главной награды 60-го Берлинского международного кинофестиваля - "Золотого медведя" - стала картина "Синонимы" режиссера Надава Лапида. Об этом на торжественной церемонии объявила председатель жюри Жюльет Бинош, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фильм рассказывает о молодом израильтянине, который старается оторваться от родной страны и стать настоящим французом. Ранее ленту также отметила международная ассоциация кинокритиков ФИПРЕССИ.

По словам режиссера, он посвятил картину своей матери, которая умерла во время съемок.

"Для меня это значит очень много. Я не мог и ждать такой награды", - признался Лапида.



Лучшим актером кинофестиваля стал китаец Ван Цзинчунь, сыгравший в фильме "Прощай, мой сын". Трехчасовая драма повествует о жизни супружеской пары, которая много лет пытается пережить утрату единственного сына, трагически погибшего в детстве. Ситуация осложняется тем, что в Китае действует строгая политика одного ребенка.

"Серебряного медведя" за лучшую женскую роль получила коллега Цзинчуня по картине - актриса Юн Мэй.

Награда за лучший сценарий досталась фильму "Пираньи Неаполя" Клаудио Джованнези. Драма рассказывает о преступной группировке, состоящей из совсем юных мальчишек, которые живут в Неаполе. Сценаристом картины выступил Роберто Савиано, которому местная мафия объявила смертный приговор за столь откровенное описание жизни преступного мира.

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получила представительница берлинской школы кинематографа Ангела Шанелек за фильм "Я был дома, но...". Лента повествует о таинственном исчезновении 13-летнего мальчика. Он возвращается домой через некоторое время, но его отношения с матерью меняются навсегда.

Приз за лучший фильм также вручили картине "Крушитель системы" Норы Фингшайдт.

Награду за лучшую дебютную картину жюри присудило Мехмету Акифу за фильм "Орэй". Создатель ленты поблагодарил всех, кто верил в его фильм, и добавил, что еще шесть лет назад он наблюдал за звездами на красной дорожке, а теперь стоит на сцене дворца Berlinale Palast.



Лучшим документальным фильмом стала лента "Разговаривая о деревьях" Сухаба Гасмелбэри.

За лучшую операторскую работу награду получил оператор картины "Пора уводить коней" Расмус Видербэг.

Берлинский кинофестиваль проходил в столице Германии с 7 февраля. В конкурсе участвовали 16 картин.

