В Арабских Эмиратах появился первый плавучий супермаркет
Первый в мире плавучий супермаркет теперь к услугам отдыхающих в Объединенных Арабских Эмиратах.
Этот супермаркет, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, курсирует по заказу клиентов, среди которых не только пляжные отдыхающие, но и владельцы яхт и аквабайков, у которых, например, закончился крем для загара или захотелось перекусить или утолить жажду.
Заказ принимают по телефону или через мобильное приложение, и уже через 45 минут вам все доставят. Наименований товаров в плавучем супермаркете целых три сотни.
"Наше судно можно приспособить для различных функций, не только для продажи. Его можно использовать и для оказания неотложной помощи на воде. Есть спасательные лодки", - рассказывает архитектор "супермаркета на воде" Ахмед Юсуф.
Кроме того, магазин оборудован инновационной системой, которая очищает океан, собирая твердые отхода, плавающие на поверхности, а также превращает морскую воду в чистейшую питьевую.
Работает он на электрических двигателях, которые питаются от аккумуляторов. Их заряжают бортовым генератором, от которого также работает кухня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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