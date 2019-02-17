"Желтые жилеты" громят депутатов и суды
17 февраля 2019 09:25 223
"Желтые жилеты" бунтуют во Франции. В Ле-Мане протестующие разгромили офис депутата правящей партии Дамьена Пишеро - выбили окна и разломали почти всю мебель. От действий активистов, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, пострадали здания комиссариата, суда и редакции местной газеты.
Протестующие также сожгли припаркованный рядом с изданием спортивный автомобиль. По всей Франции по данным СМИ на протест вышло боле 40 000 человек.
Манифестации сопровождались агрессией в отношении полиции - в стражей порядка кидают камни и бутылки, в ответ полиция применяет слезоточивый газ. В Париже в ходе столкновений было задержано 23 человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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