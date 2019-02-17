Саудовский принц хочет купить известный футбольный клуб

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может сменить владельца. Во всяком случае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что заинтересован в покупке и готов заплатить 4,8 млрд долларов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает The Sun.

Как рассказали журналистам источники в "Олд Траффорд", нынешние владельцы - американская семья Глейзеров, купившая клуб в 2005 году за $1,013 млрд - всегда отрицали возможность продажи. Однако принц может надеяться, что они соблазнятся на такое предложение, которое фактически принесёт более двух миллиардов прибыли.

Однако отмечается, что предложение о покупке может быть сделано только в том случае, если "красные дьяволы" смогут гарантировать себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. По информации журналистов, если этого не произойдёт, то сделка может состояться на других условиях.

Это уже не первое заявление принца Мухаммеда о его желании стать владельцем "Манчестера". Так, в октябре прошлого года он уже делал аналогичное заявление, однако затем оказался вовлечён в скандал с убийством журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи, и футбольные планы ушли на другой план.