Жители Гаити попросили помощи у России

Жители Гаити в ходе протестов выступили против союза с США, который поддерживает президент страны Жовенель Моиз, и призвали Россию помочь в разрешении кризиса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет Le Journal de Montreal.

Отмечается, что участники митингов в Порт-о-Пренс объявили Моиза и бывшего главу государства Мишеля Мартелли "ставленниками Вашингтона". протестующие заявили о желании избавиться от навязанной воли США и привлечь внимание Москвы, Каракаса и Пекина к проблемам республики."Мы хотим заявить об окончательном

разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", - заявил журналистам лидер группы протестующих по имени Бронсон.

Также в рамках протестных акций жители Гаити сожгли американский флаг, после чего молодые люди начали скандировать: "Долой американцев, да здравствует Путин!". После этого начались столкновения с полицией, затем участников разогнали слезоточивым газом.

Массовые акции протеста начались на Гаити на прошлой неделе. Участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

Несмотря на беспорядки, охватившие страну, Моиз заявил, что не намерен уходить со своего поста.