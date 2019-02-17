В России горит крупный склад с продуктами - ОБНОВЛЕНО

10:19

Открытое горение на продуктовом складе в Новосибирске ликвидировано. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает МЧС РФ

-------------------

09:55

Крупный склад с продуктами горит в Новосибирске на площади в 960 квадратных метров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на ГУ МЧС по Новосибирской области.

Уточняется, что здание обрушилось.

"На месте развернут штаб пожаротушения, определены боевые участки", - отметили в МЧС.

В данный момент пожарные пытаются предотвратить распространение огня на другие складские помещения. Ликвидация пожара осложнена тем, что обрушение кровли металлического ангара не дает доступа к очагу возгорания.

Как отмечается, инцидент произошел в на улице Электрозаводской проезд в Дзержинском районе.

Пожару присвоен третий уровень сложности.