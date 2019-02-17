Торнадо на Кубе, есть погибшие - ФОТО

17 февраля 2019 10:02

Из-за обрушившегося на кубинскую столицу Гавану торнадо погибли семеро человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения острова.

Как рассказали медики, на данный момент восемь человек находятся в госпиталях. Кроме того, общее число пострадавших возросло до 200 человек.

По данным спасателей, стихия нанесла ущерб около 1,2 тысячи жилых строений, у более 200 из них обрушилась крыша. Кроме того, более 220 тысяч горожан остались без электричества из-за повреждений сети.

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