Пожар в Бангладеш, есть погибшие
17 февраля 2019 10:28 91
По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько пострадали в результате пожара в трущобах в Бангладеш. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Daily Star, ссылаясь на пожарных.
По данным издания, пожар произошел в трущобах в городе Читтагонг на юго-востоке страны ночью, когда все спали. В результате около 200 хижин были разрушены.
По информации агентства Рейтер, пострадали более 50 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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