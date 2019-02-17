Пожар в Бангладеш, есть погибшие

По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько пострадали в результате пожара в трущобах в Бангладеш. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Daily Star, ссылаясь на пожарных.

По данным издания, пожар произошел в трущобах в городе Читтагонг на юго-востоке страны ночью, когда все спали. В результате около 200 хижин были разрушены.

По информации агентства Рейтер, пострадали более 50 человек.