Женщина в костюме гориллы помогла поймать нарушителя в Австралии
17 февраля 2019 10:59 201
Австралийка в костюме гориллы-полицейского помогла поймать нарушителя, который приставал к женщинам в парке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The West Australian.
Как отмечается, он выставлял напоказ интимные части своего тела и пугал этим австралиек. Как правило, мужчина ездил на велосипеде.
"Я была очень расстроена, когда узнала, что другие женщины были так же напуганы, как и я", - отметила австралийка, пожелавшая остаться анонимной.
По данным издания, она три дня ходила по парку и собирала информацию о нем, а потом передала полиции. Костюм гориллы ей понадобился для того, что нарушитель ее не узнал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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