Женщина в костюме гориллы помогла поймать нарушителя в Австралии

Австралийка в костюме гориллы-полицейского помогла поймать нарушителя, который приставал к женщинам в парке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The West Australian.

Как отмечается, он выставлял напоказ интимные части своего тела и пугал этим австралиек. Как правило, мужчина ездил на велосипеде.

"Я была очень расстроена, когда узнала, что другие женщины были так же напуганы, как и я", - отметила австралийка, пожелавшая остаться анонимной.

По данным издания, она три дня ходила по парку и собирала информацию о нем, а потом передала полиции. Костюм гориллы ей понадобился для того, что нарушитель ее не узнал.