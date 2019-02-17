Крушение вертолета в Новой Зеландии, пилоту удалось спастись

В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот сумел покинуть воздушное судно самостоятельно. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщают местные СМИ.

Как сообщили в службе спасения Новой Зеландии, катастрофа произошла врайоне Пиджен Велли на Южном острове страны.

"На момент крушения, произошедшего по невыясненной причине, пожарная машина несла воду для сброса на масштабный лесной пожар. В кабине находился только пилот, которому удалось покинуть судно после крушения самостоятельно, в настоящий момент он проходит медицинское освидетельствование, его жизни ничего не угрожает", - рассказал диспетчер службы Роджер Болл.

По данным службы спасения, после аварии все работы воздушной спецтехники на месте лесных пожаров приостановлены, выясняются причины крушения.