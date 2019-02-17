Роухани: Иран готов работать с государствами региона для поддержания безопасности
17 февраля 2019 12:38 199
Исламская Республика Иран (ИРИ) готова работать с государствами региона с целью поддержания безопасности на Ближнем Востоке. С таким утверждением, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выступил в воскресенье иранский президент Хасан Роухани.
"Иран готов работать с государствами региона для поддержания безопасности на Ближнем Востоке <...> Наши враги, Америка и Израиль, хотят создать раскол среди иранцев <...> Мы не поддадимся давлению США и Израиля", - приводит агентство Рейтер слова из речи президента, с которой он выступил на юге ИРИ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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