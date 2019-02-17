В Катаре считают, что террористы "ИГ" еще не побеждены

Катар не согласен с мнением о том, что террористическая группировка "Исламское государство" побеждена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдеррхаман Аль Тани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над "ИГ" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над "ИГ" не означает прекращения существования коалиции.

"Некоторые территории освобождены, но "ИГ" и терроризм еще не побеждены: идеология осталась, люди остались", - сказал Аль Тани, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.