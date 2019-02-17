В ходе субботних протестов в Париже задержали 29 человек

Полиция Парижа задержала 29 человек в ходе акции движения "желтых жилетов", прошедшей в субботу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Очередная, четырнадцатая акция движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже и других французских городах. В протестаx приняли участие более 41,5 тысячи человек, из них пять тысяч - в Париже.

"Согласно источнику в префектуре полиции, 29 человек были задержаны вчера в Париже. Это на 10 человек меньше, чем в предыдущую субботу", - сообщает телеканал.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.