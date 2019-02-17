В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась в баварском столице в воскресенье. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил ее глава Вольфганг Ишингер.

"Мюнхенская конференция завершилась", - заявил Ишингер, добавив, что вопрос о том, кто соберет "кусочки пазла" разрушенного порядка в международной системе безопасности остается открытым.

Вместе с тем, по словам Ишингера, дипломатия все еще имеет шанс в современном мире, что демонстрирует ситуация вокруг урегулирования спора вокруг бывшей Македонии и Греции. Европейский проект, несмотря на большое количество кризисов и проблем, "сохраняет витальность", считает глава конференции.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда фон Клейста, который был руководителем конференции до 1998 года. Традиционно на конференции вручается премия его имени за вклад в дело мира и разрешения конфликтов.