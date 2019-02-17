ОАЭ приобрели у США противоракетный комплекс Patriot

ОАЭ заключили сделку с американской компанией Raytheon по покупке противоракетного комплекса Patriot на сумму более 356 миллионов долларов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил в воскресенье на полях оборонной выставки IDEX представитель вооруженных сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани.

"За первый день работы выставки вооруженные силы заключили контракт на поставку системы ПРО Patriot на сумму 1,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (более 356 миллионов долларов)", - уточнил аль-Хасани.

Он не сообщил, когда, согласно контракту, планируется поставка этих комплексов вооруженным силам ОАЭ.

Как указали организаторы IDEX, всего в первый день работы выставки вооруженные силы ОАЭ заключили контракты с различными местными и иностранными компаниями на сумму более четырех миллиардов дирхамов ОАЭ (свыше одного миллиарда долларов).