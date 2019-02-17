Иран представил новую подлодку собственного производства

Президент Ирана Хасан Роухани торжественно представил в воскресенье новую подводную лодку Fateh собственного производства, оснащенную крылатыми ракетами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил иранский телеканал Press TV.

Согласно его данным, она весит 600 т, оснащена самым современным вооружением, в том числе торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами, которые могут быть запущены из подводного положения.

Отмечается, что церемония состоялась в иранском портовом городе Бендер-Ленге (провинция Хормозган).

В сентябре прошлого года управляющий директор Организации морской промышленности при министерстве обороны Ирана адмирал Амир Растегари заявил, что субмарина собственного производства Fateh будет представлена до конца марта 2019 года.

По его словам, создание подводной лодки входит в проект по модернизации иранских ВМС, одной из приоритетных задач которого является производство субмарин.