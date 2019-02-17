В России задержали известного блогера из-за драки между азербайджанцами и чеченцами

По делу о массовой драке в Москве в кафе "Неолит", которая произошла 14 февраля между уроженцами Азербайджана и Чечни, задержали известного блогера Алибека Мирзеханова. На его страницу в Инстаграме подписаны более 100 тысяч человек, сообщает "Дождь".

Родной брат Мирзеханова рассказал, что в квартиру, где жил Алибек, ворвались около двадцати сотрудников правоохранительных органов, положили брата на пол и избили. В квартире провели обыск, изъяли всю технику, после чего увезли задержанного в неизвестном направлении.

В постановлении, которое передали родственникам Мирзеханова, говорится, что он подозревается в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Родные задержанного утверждают, что Алибек не был причастен к драке возле кафе "Неолит", и называют повод для обыска "придуманным" и "формальным".

Почти сутки о месте нахождения Мирзеханова ничего не было известно. В ночь на 17 февраля он позвонил и сказал, что находится в ОВД "Печатники" и что его дела "обстоят очень плохо", попросив предоставить адвоката.

Между тем оперативный дежурный ОВД "Печатники", ответив на звонок корреспондента телеканала "Дождь", заявила, что в отделе задержанных по фамилии Мирзеханов нет.