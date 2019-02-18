Китай следит за 2,6 млн человек - сенсационные данные
Эксперт по кибербезопасности Виктор Геверс из НКО GDI Foundation обнаружил в свободном доступе базы данных с отчетами о слежке за 2,6 млн человек, большинство из которых - преследуемые в Китае уйгуры. Об этом пишет газета The Financial Times.
По данным издания, в базе содержатся данные о местоположении, адресах, работодателях, а также снимки людей. По мнению Геверса, при слежке широко использовалась уличная система распознавания лиц.
Подчеркивается, что информация попадала в базу в режиме реального времени.
Китайская компания SenseNets, которая ведет базу, к настоящему моменту скрыла ее из свободного доступа, хотя полгода она была открытой.
Уйгуры - тюркский народ, исповедующий ислам и проживающий на территории Китая. По некоторым данным, уйгуры в Китае подвергаются преследованию со стороны властей. Так, CNN сообщал о существовании в Китае лагерей "политического образования".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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