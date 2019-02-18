Землетрясение в Средиземном море ощутили и в Турции
Землетрясение магнитудой 4,7, произошедшее в Средиземном море, ощущалось в ряде восточных провинций Турции. Об этом, как передает Day.Az, пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что землетрясение произошло сегодня в 06:46 по местному времени.
Отметим, что 8 февраля на северо-востоке Турции в провинции Эрзурум произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Пятого февраля в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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