18 спорткаров превратились в железное месиво во время гонки - ВИДЕО

18 февраля 2019 09:37

В соцсетях появилось видео с гонки Daytona 500 Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей NASCAR, где 18 новеньких спорткаров превратились в железное месиво.

По информации зарубежных СМИ, в общей сложности 21 машина была вовлечена в массовое столкновение во Флориде, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел во время финальной стадии первой гонки сезона. NASCAR была вынуждена остановить гонку, показав красный флаг.

Мэтт Дибенедетто попытался обойти Пола Менарда, но, ударившись о его машину, спорткар начал вращаться по трассе, вызвав столкновение с другими участниками гонки.

Победителем оказался Денни Хэмлин.

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Нажмите на видео для просмотра:
18 спорткаров превратились в железное месиво во время гонки Daytona 500

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