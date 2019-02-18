Прорыв дамбы в Бразилии, много погибших

18 февраля 2019 09:55

Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 169 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал G1 со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 166 погибших.

Как отмечает портал, пропавшим без вести числится 141 человек.

В воскресенье сообщалось, что горнодобывающая корпорация Vale проводит эвакуацию порядка 200 человек в районе плотины в бразильском штате Минас-Жерайс в качестве меры предосторожности.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома жителей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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