Прорыв дамбы в Бразилии, много погибших
18 февраля 2019 09:55 160
Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 169 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал G1 со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 166 погибших.
Как отмечает портал, пропавшим без вести числится 141 человек.
В воскресенье сообщалось, что горнодобывающая корпорация Vale проводит эвакуацию порядка 200 человек в районе плотины в бразильском штате Минас-Жерайс в качестве меры предосторожности.
Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома жителей. Поисково-спасательные работы продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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