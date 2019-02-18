Мужчина чудом избежал смерти, успев отползти от надвигающегося на него корабля - ВИДЕО

18 февраля 2019 10:02

В Нидерландах мужчина чудом избежал смерти, успев отползти от надвигающегося на него корабля. Видео появилось в соцсетях.

Корабль, стоящий на пристани, внезапно соскользнул со стапелей и начал движение, когда рядом проходил мужчина. Благодаря своей реакции он вовремя отполз и не пострадал.

Инцидент произошел в Гронингене, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Нажмите на видео для просмотра:
Мужчина чудом избежал смерти, успев отползти от надвигающегося на него корабля

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