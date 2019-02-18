В Турции начнут выращивать коноплю, сказал министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, выращивание конопли будет осуществляться под строгим надзором государства.

"Нашей целью является выращивание технических сортов конопли, которые практически не содержит наркотических веществ", - сказал министр.

По словам Пакдемирли, технические сорта конопли будут использоваться в сельском хозяйстве, здравоохранении, текстильной промышленности, переработке отходов и в иных отраслях.

Министр отметил, что для выращивания конопли изначально будет налажено в 19 районах Турции.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что в стране будет выращиваться конопля.