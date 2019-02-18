Пьяная женщина устроила дебош в самолете, отказавшись сидеть рядом с 3-летним ребенком - ВИДЕО

Пассажирка рейса американской авиакомпании JetBlue устроила дебош в самолете и отказалась сидеть рядом с 3-летним ребенком. По словам Валери Гонсалес, она знатно отметила 14 февраля, поэтому не может сидеть с ребенком.

"Я пила весь день", - сказала Гонсалес.

Пассажирка, пиная ногами прохожих, пыталась найти в салоне другое свободное место. По пути она успела обматерить бортпроводников и подраться с охраной. За это девушку вывели из салона, посадив в инвалидное кресло и сковав наручниками, пишет NBC Miami.

Суд отправил ее в главную тюрьму округа Бровард, с залогом в размере 1 тысячи долларов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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