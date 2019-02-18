В Турции произошел обвал в угольной шахте

В турецкой провинции Мугла произошел обвал в угольной шахте. Об этом, как передает Day.Az,, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что по предварительным данным под завалами остались три шахтера, и в настоящее время ведутся работы по их спасению.

Отметим, что ранее в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщалось, что в стране будет усилен надзор над соблюдением безопасности в угольных шахтах.

Как отмечалось, все угольные шахты на территории страны будут отнесены к трем категориям - "красной", "желтой" и "синей".

К "красной" категории будут отнесены угольные шахты с повышенным уровнем опасности, и эти шахты будут проверяться каждые три месяца.

Отметим, что в мае 2014 года произошел взрыв на шахте в турецком городе Сома. В результате взрыва погиб 301 и пострадали 486 человек.

В Турции были аннулированы все долги по кредитам, которые имели рабочие, погибшие при взрыве на шахте. Правительство страны также выплатило дополнительные финансовые компенсации семьям погибших.

В связи с аварией на шахте полиция задержала 25 человек.

На территории Турции в общей сложности функционируют 740 угольных шахт, на которых работают 48 706 человек.

С 1941 года и по настоящее время в результате чрезвычайных происшествий на шахтах в Турции погибло свыше трех тысяч человек, более 100 тысяч получили травмы различной степени тяжести.

На шахтах происходит 10,4 процента от общего количества чрезвычайных происшествий на производстве в Турции.

В январе-апреле 2014 года в результате несчастных случаев на производстве в Турции погибли 1235 человек, 103 из которых - женщины.



В результате аварии на шахте в турецкой провинции Зонгулдаг, произошедшей в 1992 году, погибли 263 человека.