Бетономешалка превратила седан в кабриолет - ВИДЕО

18 февраля 2019 14:25

Последствия крупномасштабной аварии, произошедшей несколько дней назад на автодороге в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР), были запечатлены очевидцами происшествия.

Грузовик, не вписавшись в поворот, перевернулся прямо на легковой автомобиль. Водитель седана каким-то чудом успел лечь на пассажирское сиденье и избежать серьёзных травм. Один из очевидцев запечатлел искорёженное транспортное средство, из которого выбрался удачливый автомобилист, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Виновник ДТП не пострадал и был задержан полицейскими для выяснения причин аварии.

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Бетономешалка превратила седан в кабриолет в Китае

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