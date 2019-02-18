Саудовская Аравия купила российские автоматы

Поставки автоматов АК-103 в Саудовскую Аравию начнутся в скором времени. Плюс Эр-Рияд и Москва готовят еще один контракт: он уже предусматривает запуск серийного производства этого оружия на территории заказчика, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Сейчас две страны обсуждают, насколько сборка автоматов будет локализована в Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

АК-103 создан на базе автомата АК-74М, которым до сих пор вооружена российская армия. Основное отличие в патронах. Первый использует более мощный 7,62х39. Похожим боеприпасом стреляли легендарные первые Калашниковы, принятые на вооружение в 1947 году.

В остальном АК-103 - это все тот же "калаш": вес без патронов составляет 3,6 килограмма, темп огня - 600 выстрелов в минуту. Правда, прицельная дальность у АК-74М все-таки выше: 440 метров против 350 метров у АК-103.