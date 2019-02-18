Жуткое ДТП в Боливии, десятки погибших
18 февраля 2019 19:33 62
По меньшей мере 24 человека погибли и 16 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в понедельник на западе Боливии. Об этом сообщило агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пострадавшие доставлены в госпитали города Оруро. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, автокатастрофа произошла из-за плохих погодных условий - в районе ДТП шел ливень.
Представители правоохранительных органов ведут расследование обстоятельств трагедии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:18