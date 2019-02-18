Жуткое ДТП в Боливии, десятки погибших

По меньшей мере 24 человека погибли и 16 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в понедельник на западе Боливии. Об этом сообщило агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие доставлены в госпитали города Оруро. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автокатастрофа произошла из-за плохих погодных условий - в районе ДТП шел ливень.

Представители правоохранительных органов ведут расследование обстоятельств трагедии.