Жуткое ДТП в Боливии, десятки погибших

18 февраля 2019 19:33

По меньшей мере 24 человека погибли и 16 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в понедельник на западе Боливии. Об этом сообщило агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие доставлены в госпитали города Оруро. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автокатастрофа произошла из-за плохих погодных условий - в районе ДТП шел ливень.

Представители правоохранительных органов ведут расследование обстоятельств трагедии.

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