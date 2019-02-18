НАТО не против поставок С-400 в Турцию - Заявление Эрдогана

НАТО, в отличие от США, не имеет возражений против поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нас (США) все время уговаривают, чтобы мы отказались от С-400. Но почему мы должны отказаться? Вы никаких шагов не предприняли (по продаже ЗРК Турции). А мы имеем право использовать различные системы. В НАТО ясно сказали, что это не создаст проблем. Греция имеет C-300 в течение многих лет, но вы ей ничего не говорите", - сказал Эрдоган, выступая в городе Бурдур. Трансляцию вел телеканал NTV.