Одна из старейших тюрем Мексики станет научным центром

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о закрытии одной из старейших тюрем страны на архипелаге Лас-Трес-Мариас в Тихом океане и превращении ее в центр по изучению окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы приняли решение, что тюрьмы на острове Мадре островов Лас-Трес-Мариас не будет, она находилась там с эпохи Порфирио Диаса, с 1905 года, и стала историей наказаний, пыток, репрессий в течение более века", - заявил Лопес Обрадор на своей пресс-конференции в Мехико.

По словам президента, теперь в здании бывшей тюрьмы будет создан центр по изучению окружающей среды, флоры и фауны, где с природой смогут познакомиться также дети и подростки.

Сейчас в тюрьме содержатся порядка 600 заключенных. По словам Лопеса Обрадора, 200 из них освободят, остальные 400 будут переведены в другие места заключения.