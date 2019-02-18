Стало известно, сколько сирийских беженцев проживает в Турции

На территории Турции проживают 3,6 миллиона сирийских беженцев, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Сойду, все права сирийских беженцев соблюдаются в соответствии с международными правовыми нормами.

Он также отметил, что 311,9 тысячи беженцев покинули Турцию и вернулись на освобожденные турецкими войсками территории в Сирии.

Сойлу отметил, что в 2018 году в рамках борьбы с нелегальной миграцией в Турции были задержаны 268 тысяч мигрантов.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на содержание сирийских беженцев, которые проживают на территории страны, было потрачено 35 миллиардов долларов.