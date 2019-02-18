Парламент Ирана разрешил правительству взять кредит у России

18 февраля 2019 21:15

Парламент Ирана разрешил правительству взять кредит суммой пять миллиардов долларов у России для приобретения основных активов, передает агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, члены иранского парламента на заседании в понедельник продолжали обсуждать проект бюджета на следующий год. Депутаты пришли к соглашению по поводу расширения применения приложения 38, согласно которому правительство может обратиться за пятимиллиардным кредитом к России, чтобы приобрести основные активы.

По данным агентства, кредит будет использоваться для приобретения основных активов, использующихся в областях инфраструктуры и производства. В частности, речь идет об энергетике, ирригационных сетях, водном транспорте и железных дорогах.
 

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