Парламент Ирана разрешил правительству взять кредит у России

Парламент Ирана разрешил правительству взять кредит суммой пять миллиардов долларов у России для приобретения основных активов, передает агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, члены иранского парламента на заседании в понедельник продолжали обсуждать проект бюджета на следующий год. Депутаты пришли к соглашению по поводу расширения применения приложения 38, согласно которому правительство может обратиться за пятимиллиардным кредитом к России, чтобы приобрести основные активы.



По данным агентства, кредит будет использоваться для приобретения основных активов, использующихся в областях инфраструктуры и производства. В частности, речь идет об энергетике, ирригационных сетях, водном транспорте и железных дорогах.

