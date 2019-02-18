Ученые впервые сделали стволовые клетки "невидимыми" для иммунитета

Генетики из Калифорнии создали генную терапию, которая делает стволовые клетки "невидимыми" для иммунитета человека, и успешно проверили ее на "очеловеченных" мышах. Их выводы и перспективы использования таких клеток были представлены в журнале Nature Biotechnology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы всегда говорим о том, что стволовые клетки совершат революцию в регенеративной медицине, однако иммунитет мешал практической реализации этой идеи. Наша методика решила эту проблему - теперь мы можем использовать сами клетки и искусственные ткани из них, не подбирая их под пациента и производя их в массовых количествах", - заявил Тобиас Деуз (Tobias Deuse) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

Человека и многих других живых существ поражает целый ряд тяжелых болезней, причиной развития которых являются не микробы или вирусы, а нарушения в работе иммунной системы, заставляющие ее клетки атаковать здоровые ткани тела. К числу таких болезней относятся рассеянный склероз, волчанка, диабет первого типа и артрит.

То, почему возникают все эти болезни, ученые пока не знают. Существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них.

Подобные проблемы со здоровьем практически невозможно ликвидировать, так как любая попытка заменить поврежденные органы или восстановить их работу при помощи стволовых клеток приведет к повторной активации иммунитета и запуску процесса их разрушения.

Поэтому ученые сегодня думают о том, как можно "обмануть" иммунитет или подавить его, не делая организм уязвимым для атак микробов и вирусов.



Деуз и его коллеги решили эту проблему, создав генную терапию на базе редактора CRISPR/Cas9, которая делает перепрограммированные стволовые клетки и взрослые ткани на их основе невидимыми для иммунитета.

Она меняет активность трех ключевых участков ДНК, связанных с работой системы "свой-чужой", помогающей защитным системам организма опознавать чужеродные клетки. Активность двух из них, B2m и Ciita, отвечающих за работу врожденного и приобретенного иммунитета, была снижена до нулевого уровня, а третий ген Cd47, отвечающий за выработку сигнала "не ешь меня", наоборот, получил несколько дополнительных копий.

Подобная процедура, как показали опыты на стволовых клетках человека и мышей, сделала их и органы с их добавлением абсолютно незаметными для иммунитета. Лимфоциты-"киллеры" и прочие "чистильщики" иммунитета игнорировали их даже в том случае, если ученые имплантировали стволовые клетки человека в тело обычной мыши, или мышиные ткани в организм "очеловеченного" грызуна.

Длительные наблюдения за жизнью этих мышей показали, что генная терапия не повлияла на способность стволовых клеток участвовать в "починке" поврежденных органов, а органов на их основе - в нормальной работе организма. Более того, опыты в пробирках показали, что они могут формировать полноценные ткани сердечной мышцы и сосудов, не привлекая внимания иммунитета, обычно наблюдающего за их состоянием особенно ревностно.



Успешное завершение этих экспериментов, как отмечает Деуз, открывает дорогу для создания "универсальных" донорских тканей и органов, которые можно будет имплантировать в организм любого пациента, не выращивая их из его собственных стволовых клеток. Это значительно удешевит регенеративную медицину и откроет дорогу для ее практического применения.

С другой стороны, авторы статьи признают и то, что у этих клеток есть потенциально опасные качества - они могут породить неизлечимые раковые опухоли или стать рассадником вирусов и бактерий. Поэтому они планируют вставить в них еще один набор генов, который позволит ликвидировать их, подав особый химический сигнал, если в этом возникнет необходимость.

