Honda намерена закрыть предприятие в Британии

Компания Honda готовится объявить о закрытии своего предприятия в Великобритании, что приведет к потере 3,5 тыс. рабочих мест. Об этом информировал в понедельник телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, единственное предприятие японского концерна, действующее в городе Суиндоне на юго-западе Англии, может быть закрыто в 2022 году на фоне неопределенности условий, в которых страна окажется в марте этого года. По данным Sky News, заявление на этот счет может быть сделано уже во вторник утром. В компании Honda эту информацию телеканалу не стали комментировать.

Предприятие Honda, действующее в Суиндоне на протяжении последних 30 лет, производит ежегодно около 160 тыс. автомобилей модели Civic, 90% из которых экспортируются на рынки Европы и США. По информации телеканала, под угрозой могут оказаться еще тысячи рабочих мест в смежных компаниях-поставщиках.

До официальной даты выхода Великобритании из ЕС остается всего 39 дней, однако Лондон и Брюссель до сих пор не договорились об условиях. В частности, совершенно неясно, какими пошлинами будут облагаться импорт из Евросоюза и, соответственно, британский экспорт. Все это оказывает огромное давление на компании, деятельность которых зависит от продажи продукции на европейском рынке, и в первую очередь на автопроизводителей.

Так, Honda ранее уже предупредила, что Brexit без заключения соглашения с ЕС обойдется компании в десятки миллионов фунтов. Британские производители автомобилей тем временем начинают ощущать на себе негативные последствия от того, что переговоры по Brexit никак не могут выйти из тупика. По информации британского общества производителей и продавцов автомобилей, в 2018 году объем новых инвестиций в эту сферу в Соединенном Королевстве упал на 47%, достигнув показателя £588 млн ($760 млн). На фоне этого в стране в 2018 году было произведено 1,52 млн автомобилей, что стало минимальным значением за последние пять лет.

Ранее американская автомобилестроительная компания Ford предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о том, что может перенести производство из Соединенного Королевства в случае, если страна покинет ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем. Британская компания Jaguar Land Rover заявила о планах остановить на несколько дней производство в апреле из-за неопределенности, которую несет в себе предстоящий выход страны из состава ЕС. А германский автоконцерн BMW принял решение осуществить временную остановку на профилактическое техобслуживание своего британского автозавода по производству малолитражных автомашин Mini сразу же после Brexit, чтобы это предприятие не пострадало от последствий возможного выхода из ЕС без сделки.