Самолет из Китая аварийно сел в Уфе с невыпущенным шасси

Грузовой самолёт Ил-76 из Китая с девятью членами экипажа и грузом на борту приземлился в аэропорту Уфы, не спустив одно шасси, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии глава комитета по транспорту Тимур Мухаметьянов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе в международном аэропорту Уфы.



"Самолет Ил-76, летевший в Уфу из китайского Шэньяна с грузом на борту, не смог выпустить заднюю правую стойку шасси. После проведенных мероприятий стойка шасси была выпущена, и самолет благополучно приземлился в аэропорту",- сообщил Мухаметьянов.

Он отметил, что члены экипажа не пострадали. Происшествие не повлияло на режим работы авиаузла.

