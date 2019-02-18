В Индии скоростной поезд сломался из-за стада коров

В Индии новейший скоростной поезд сломался после того, как совершил наезд на стадо коров через день после пуска в эксплуатацию, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поезд отправился из индийской столицы Дели, где состоялась церемония по случаю его запуска с участием премьер-министра Нарендры Моди, в город Варанаси на севере столицы.

Предполагается, что на обратном пути в Дели поезд столкнулся с коровьим стадом, в результате чего сломались электросистема и система тормозов.

Вскоре машинисты поезда обнаружили задымление в последних четырех вагонах, а скорость поезда резко уменьшилась. Пассажиры поезда были вынуждены пересесть на другой поезд, чтобы скорее добраться до индийской столицы.

После прибытия скоростного поезда в Дели на нем не было обнаружено каких-либо следов столкновения с животными, хотя официальные лица настаивают на версии наезда поезда на коров.